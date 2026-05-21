Vampiros guatemaltecos irrumpen en Cannes con el corto 'Madrugada' de Sebastián Lojo

Esta obra cuenta la historia de Koki (Marvin Navas), un humilde jardinero en la capital guatemalteca, que guarda el secreto de ser un vampiro y que, junto a su mujer (Alejandra Muñoz), teme haber traspasado esa condición al hijo de ambos (Jorman Navas).

"Es un hombre decente, normal, trabajador", explicó a EFE Lojo (Guatemala, 1989) sobre el protagonista de su cortometraje, que tiene que lidiar con el peso de dar muerte a otros, sin desearlo, para poder sobrevivir.

Lojo, que ha trabajado sobre todo como director de fotografía pero que ya firmó un largometraje como realizador, 'Los fantasmas' (2020), nunca había pensado en sumergirse en este tema fantástico: "Fue una transición de pensar que era una locura a ver el potencial".

La idea original, de hecho, surgió casi como una broma entre él y su compañera sentimental y profesional, Remi Itani (coautora del guion), que acabó tomando fuerza en su mente para realizar un largometraje, un proyecto que está actualmente en fase de búsqueda de financiación.

En ese proceso surgió la oportunidad de rodar 'Madrugada', durante una estancia de este cineasta afincado en Londres en su Guatemala natal, para ensayar cómo llevar a la pantalla su particular visión sobre los vampiros.

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Lo hizo desechando tópicos habitualmente asociados a estas criaturas como el de la lujuria y el erotismo ligados al hambre, el de que tienen que ser invitados para entrar a algún sitio o el de que la violencia en ellos es algo deseado.

"En el centro son personas normales que se quieren, que quieren vivir una vida digna", describió, pero como sus personajes tienen que cargar inevitablemente con la "cruz" de esta especie de maldición, lo hacen arropándose para poder lidiar con la culpa y con la tristeza juntos.

Eso entronca, según Lojo, con la idea de que "el mundo muchas veces se interpone en la vida de las personas cuando están buscando espacios en los que ser vulnerables y conectar".

"Independientemente de cómo actuemos -razonó-, la mayoría de las personas solo estamos intentando buscar ese espacio de solidaridad".

También hay un componente político en este pequeño relato fantástico y familiar, aunque el realizador precisó que le interesa más que ese factor impregne el contexto de la historia, más que el hacer de sus personajes la bandera de un mensaje específico directo.

"El mundo en Guatemala específicamente puede ser muy cruel con la mayoría de sus habitantes", afirmó, y el "silencio" y la "violencia" son traumas que ve que se van traspasando de generación en generación.

Por eso le interesó utilizar la naturaleza fantástica del vampirismo como una especie de metáfora de las condiciones materiales y de cómo pesan en las personas normales de clase trabajadora.

"Trato de que no sea didáctico, trato de que los elementos políticos sean como una telaraña que entreteje la película y de que accedamos a ellos más por el sentir que por un proceso intelectual", definió Lojo.

'Madrugada' fue estrenado este jueves en la jornada de la clausura de la Quincena de Cineastas, que tendrá su gran momento esta noche con la proyección de la película francesa 'Le Vertige', de Quentin Dupieux.