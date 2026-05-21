Wall Street abre en rojo tras subida del petróleo por pesimismo ante el final de la guerra

A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones restaba 273 puntos, hasta los 49.735; el selectivo S&P 500 cedía un 0,51 %, hasta los 7.395 enteros ; y el tecnológico Nasdaq retrocedía un 0,53 %, hasta las 26.132 unidades.

La Bolsa de Nueva York volvió a iniciar una sesión a la baja esta semana después de que se informara de que el líder supremo de Irán no permitirá que el uranio enriquecido del país se envíe al extranjero, una postura que probablemente complicará las conversaciones de paz con EE.UU.

El ayatolá Mojtaba Khamenei ordenó que el uranio enriquecido de Irán permanezca en la República Islámica, según informaron a Reuters dos fuentes iraníes de alto rango.

El destino del material nuclear de Irán es uno de los puntos clave de las negociaciones con Washington.

El optimismo que inundó el mercado bursátil en la sesión del miércoles tras una nueva reunión de los mediadores de Pakistán con representantes de Teherán y de que 26 buques, entre ellos petroleros, cruzaran el estrecho de Ormuz escoltados por Irán, se disipó.

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No consiguió salvar ni el buen momento del sector tecnológico, especialmente de la inteligencia artificial (IA), después de que la compañía líder del sector, Nvidia, presentara ayer unos resultados mejores de lo esperado.

El fabricante de semiconductores anunció al toque de la campana del miércoles que obtuvo un beneficio neto de 58.321 millones de dólares en el primer trimestre de su ejercicio fiscal, un 210 % más interanual.

Los títulos de Nvidia restaban un 0,80 % tras la apertura de la bolsa.

En otros mercados, el oro, activo refugio, restaba un 0,82 %, hasta los 4.498 dólares la onza; y la plata, un 1,62 %, hasta los 74,94 dólares la onza.