Activista Mahmoud Khalil acudirá al Supremo de EEUU, al mantenerse fallo sobre deportación

Khalil, de 31 años y residente legal en EE.UU., se convirtió en la diana de la campaña del Gobierno de Donald Trump por el control del discurso en las universidades en contra de la guerra de Israel en Gaza, en este caso en particular en la Universidad de Columbia (Nueva York), donde estudiaba Khalil, a principios de 2024.

El hombre, casado con una mujer estadounidense, fue señalado por la Administración Trump por su estatus migratorio y detenido en marzo de 2025, tras lo que pasó tres meses en un centro de inmigración en Luisiana hasta que lo liberó bajo fianza un juez federal que argumentó inconstitucionalidad.

Tras su liberación, el Departamento de Justicia acusó a Khalil de mentir en su solicitud de residencia permanente.

En enero de 2026, el Tribunal de apelaciones del Tercer Circuito (Filadelfia) revocó la decisión del juez federal que lo había liberado, al considerar que carecía de jurisdicción para ordenar su salida del centro de inmigración, lo que abre la puerta a una nueva detención.

Khalil, a través de sus abogados, pidió una revisión del caso por el pleno del circuito, pero los jueces decidieron mantener el fallo con una ajustada votación interna este viernes, con seis sufragios en contra y cinco a favor de reabrir la causa.

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Una de las juezas a favor del activista, Cheryl Ann Krause, opinó que aquel fallo restringía la capacidad de la rama judicial para proteger las libertades civiles de los ciudadanos, y denunció que los jueces están minando su propia "relevancia" al dejar que el Ejecutivo "se controle a sí mismo".

Uno de los abogados de Khalil, Baher Azmy, director legal del Centro para los Derechos Constitucionales, dijo a los medios que elevará el caso al Supremo y espera que el alto tribunal "reconozca cuán peligrosa fue la decisión del tercer circuito".

"Esa orden da luz verde a retener a personas en condiciones de detención prolongadas y brutales sin acceso a una revisión judicial significativa, para castigarlas y disuadir a otros de disentir con la política exterior de EE.UU.", dijo Azmy, quien advirtió así a las personas sin ciudadanía estadounidense.