Albares confía en que el vídeo de Ben Gvir desbloquee las sanciones europeas a Israel

"Yo espero que sí. Una vez que hemos visto la brutalidad de ese vídeo y la sensibilidad que ha levantado, no solo en España, sino prácticamente en todos los países de la Unión Europea, podamos avanzar", declaró Albares en referencia al vídeo difundido en redes sociales por el ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben-Gvir, en el que se le ve pasearse entre los activistas arrodillados y esposados en el puerto de Ashdod.

En declaraciones a los medios al margen de la reunión informal de ministros de Exteriores de la OTAN en Helsingborg (suroeste de Suecia), Albares recordó además que España lleva meses aplicando medidas equivalentes.

"Tanto Ben Gvir como (el ministro de Finanzas israelí, Bezalel) Smotrich tienen prohibida su entrada en España, y nosotros queremos que ahora sea una medida europea", subrayó.

El ministro confirmó que los 44 ciudadanos españoles detenidos por Israel llegaron el jueves a Turquía, donde fueron atendidos por personal de la embajada española, y que regresarán "paulatinamente" a España.

Cuatro requirieron atención sanitaria y tres necesitaban gestiones de documentación, según el ministro.

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En total, cerca de 430 activistas de unos 40 países fueron trasladados a Israel tras el abordaje antes de ser deportados en tres aviones de Turkish Airlines. A su llegada a Estambul, los heridos fueron atendidos por ambulancias.

España, junto a Irlanda y Eslovenia, ha reclamado la suspensión del acuerdo de asociación UE-Israel, pero los Veintisiete no lograron el 11 de mayo el respaldo suficiente para avanzar en medidas comerciales, pese a acordar ampliar las sanciones a colonos violentos en Cisjordania.