Arabia Saudí emplea tecnología y la IA para la peregrinación de millones de musulmanes

"Se han adoptado planes de seguridad y organización con el fin de garantizar un entorno seguro para los peregrinos desde su llegada y durante la realización de los rituales hasta su partida", dijo el comandante de la Seguridad Pública, teniente general Mohamed al Basami.

En una rueda de prensa televisada, Basami apuntó que, entre otras medidas, "se ha establecido un centro de operaciones conjuntas de última generación equipado de tecnología avanzada" en el que también "se emplea la inteligencia artificial necesaria para la gestión de millones de peregrinos".

El objetivo -apuntó- es "garantizar la seguridad de los huéspedes", en alusión a eventuales incidentes en las vías o dentro de los lugares donde los fieles realizan los rituales en La Meca, en el oeste del rico e influyente reino árabe, donde nació el islam hace 1.447 años.

Aludía sobre todo a tragedias como las que ocurrieron en años anteriores y provocaron la muerte de centenares de personas por el extremo calor o por estampidas debidas a la acumulación de multitudes.

En este contexto, enfatizó que los planes se centran en el aspecto preventivo, por lo que se han empleado tecnología e inteligencia artificial también en sensores y detectores de riesgos.

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Por otro lado, el militar saudí insistió en que "no permitiremos que la temporada del 'hach' se utilice para prácticas que se desvíen de su propósito original", en alusión a la prohibición por Riad de manifestaciones o del canto de eslóganes políticos o sectarios durante el 'hach', en un momento de gran tensión por la guerra en Irán.

Sus afirmaciones se producen en medio de tensión entre las comunidades musulmanas suníes y chiíes, esta última rama del islam mayoritaria en Irán y que también profesan los simpatizantes de formaciones políticas y armadas alineadas con Teherán como el movimiento libanés Hizbulá, los hutíes del Yemen o las milicias de Irak.

Históricamente, el uso de eslóganes políticos y sectarios vinculados con la geopolítica de Oriente Medio ha generado graves incidentes de seguridad y fuertes tensiones políticas durante la peregrinación.

Se desconoce el número exacto de fieles que participarán este año en el "hach", y que suele llegar en total, desde dentro y fuera de Arabia Saudí, a unas dos millones de personas.

El director de Pasaportes, Saleh al Merbea, dijo en la rueda de prensa que más de 1,5 millones peregrinos de todo el mundo han llegado ya al reino, sin especificar el número de ciudadanos saudíes y residentes que participarán en el evento.

La peregrinación es obligatoria al menos una vez en la vida para cada uno de los más de 1.800 millones de musulmanes del mundo -suníes y chiíes- cuya salud y recursos económicos se lo permita.