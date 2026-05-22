Argentina bajará los derechos de exportación para el maíz, el girasol y el sorgo en 2027

El nuevo esquema de reducción de los derechos de exportación (DEX) para el sector contempla una baja escalonada por cultivo y no dependerá de la recaudación fiscal, explicó el ministro de Economía durante una conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda.

Para el maíz y el sorgo, el esquema de reducción trimestral iniciará en febrero de 2027 y prevé bajas sucesivas que llevarán la alícuota del 8,25 % al 5,5 % en noviembre de 2028.

En el caso del girasol, la reducción será de 4,25 % en marzo de 2027 y 3 % en septiembre de 2028.

Durante su discurso en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Milei había anticipado que también bajarían los derechos de exportación para la soja, el principal cultivo de Argentina, a partir de enero de 2027, "según venga la recaudación" tributaria.

Caputo precisó este viernes que la reducción para la soja no dependerá de la recaudación y será de 0,25 % mensual durante 2027, lo que reducirá la alícuota del 24 % al 21 %, y continuará en 2028 con recortes del 0,5 % mensual hasta llegar al 15 %.

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Confirmó, además, que el trigo y la cebada tendrán una reducción del 7,5 % al 5,5 %, tal como lo había anunciado Milei.

El ministro adelantó la baja de los derechos de exportación en el sector industrial -que incluye automotriz, petroquímica, caucho y maquinaria- las alícuotas bajarán de manera mensual desde julio de este año hasta junio de 2027, cuando llegarán a cero.

El costo fiscal estimado total del nuevo esquema será de 32 millones de dólares en 2026, 415 millones en 2027 y 1.224 millones en 2028. Para la industria, el impacto será de 25 millones en 2026 y 115 millones en 2027.

La reducción de los derechos de exportación es un reclamo permanente del sector agropecuario de Argentina, la principal actividad económica del país, uno de los principales productores y exportadores mundiales de granos y derivados.