Canadá condena los "espantosos abusos" que Israel infligió a los activistas canadienses

La ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Anita Anand, señaló en sus redes sociales que acaba de recibir información "que detalla los espantosos abusos sufridos por canadienses que fueron detenidos en Israel".
"Estos canadienses ya han llegado a Turquía. Funcionarios consulares del Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá sobre el terreno están asegurándose de que reciban atención médica urgente, según sea necesario, para que puedan regresar a casa lo antes posible", añadió.
Anand concluyó afirmando que "Canadá condena inequívocamente el grave maltrato sufrido por los ciudadanos canadienses en Israel".
"Los responsables de estos abusos atroces deben rendir cuentas. Seguiremos proporcionando información adicional a medida que esté disponible", dijo.
El miércoles, el primer ministro canadiense, Mark Carney, ya condenó el "abominable" trato que Israel infligió a los integrantes de la flotilla Global Sumud que intentó distribuir ayuda humanitaria en la Franja de Gaza.
Carney afirmó que el trato, incluido el video en el que el ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben-Gvir, abusa de los activistas arrodillados y esposados en el puerto de Ashdod, "es profundamente preocupante y absolutamente inaceptable".
Tras la distribución del video, Canadá convocó al embajador de Israel en Ottawa para protestar por los abusos.