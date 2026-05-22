Canadá continúa su acercamiento a Pekín con la visita del ministro de Exteriores chino

El viaje de Wang es la primera visita bilateral de un jefe de la diplomacia china al país norteamericano desde 2016, y supone un nuevo gesto de acercamiento entre Ottawa y Pekín tras años de tensiones diplomáticas y comerciales.

Wang será recibido en Ottawa el 28 de mayo por su homóloga canadiense, Anita Anand, con quien abordará cuestiones relacionadas con el comercio, las inversiones, la seguridad global y asuntos bilaterales.

Por su parte, el portavoz de la Cancillería china, Guo Jiakun, afirmó en Pekín que las relaciones entre ambos países “han experimentado un cambio positivo y continúan desarrollándose favorablemente”.

La visita se produce después de que el primer ministro canadiense, Mark Carney, viajara a Pekín en enero acompañado de Anand y anunciara una actualización de la asociación estratégica entre Canadá y China, en el primer viaje de un jefe de Gobierno canadiense al gigante asiático desde 2017.

Las relaciones entre ambos países se deterioraron gravemente en 2018 tras la detención en Vancouver, a petición de Estados Unidos, de Meng Wanzhou, directora financiera de Huawei y hija del fundador de la compañía tecnológica.

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Pekín respondió arrestando a los ciudadanos canadienses Michael Kovrig y Michael Spavor y aplicando restricciones comerciales a productos canadienses.

Aunque los tres fueron liberados en 2021, los vínculos volvieron a tensarse en 2023 después de que Canadá acusara a China de interferir en procesos electorales canadienses.

Desde que Carney llegó al poder a principios de 2025, Canadá se ha esforzado por recomponer sus relaciones con China como parte de la nueva política canadiense destinada a reducir su dependencia comercial de EE.UU. ante las amenazas a la soberanía del país del presidente estadounidense, Donald Trump.

Ottawa destacó este viernes la importancia de la relación económica bilateral y señaló que las exportaciones canadienses de mercancías a China alcanzaron en 2025 los 34.400 millones de dólares canadienses (unos 25.000 millones de dólares estadounidenses), un 14,7 % más que el año anterior.

El comercio bilateral totalizó 125.100 millones de dólares canadienses en 2025, lo que supone un aumento interanual del 5,2 %.