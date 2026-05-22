Centro de arte parisino ideado por arquitectos españoles acoge primera muestra en octubre

Situado en la isla de Seguin, creada por el río Sena a la altura de Boulogne-Billancourt y famosa por haber acogido la emblemática fábrica de Renault, el espacio 'Le Large' acoge 'Motor imaginario: de las obras maestras de la Colección Renault a los artistas de hoy', que reúne un total de 120 obras de 55 artistas de 23 países distintos, desde la década de 1930 hasta la actualidad.

La exposición, que se desarrollará del 17 de octubre de 2026 al 7 de marzo de 2027, cuenta con trabajos de la colección histórica del Fondo Renault de artistas en el que destacan Jean Dubuffet, Victor Vasarely, Jean Tinguely, Arman o Robert Doisneau.

"Construida en cinco capítulos —'Fábrica de mis pensamientos', 'Fuerzas motrices', 'Cuerpos sociales', 'Objetos del deseo' y 'La máquina humana'—, la exposición cuestiona tanto las utopías industriales del siglo XX como las transformaciones tecnológicas y sociales contemporáneas", señaló la institución, controlada por el promotor inmobiliario Laurent Dumas, del grupo Emerige.

El espacio 'Le Large' está integrado dentro de un ambicioso plano de rehabilitación urbanística y arquitectónica de buena parte de la isla de Seguin que fue confiado a los catalanes Carme Pigem y Ramón Vilalta.

Bautizado como Pointe des Arts' (Punta de las Artes), ha contado con una inversión de 450 millones de euros -sufragada por el fondo de inversión Ardian- para ofrecer 54.000 metros cuadrados repartidos en el centro de artes, ocho salas de cines, oficinas, un hotel y restaurantes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Este proyecto busca enterrar la mala fama de la isla, pues, desde que Renault cerró su icónica fábrica en 1992, el espacio ha quedado abandonado y fue objetivo de numerosos planes de recuperación fallidos, el más emblemático de ellos, promovido por el magnate del lujo François Pinault, abandonado a mediados de los años 2000.

La antigua factoría de la marca del rombo fue además escenario de sangrientos enfrentamientos entre sindicalistas y fuerzas del orden y marcó la historia de Francia del siglo XX.