Chipre se ofrece como puente entre la India y la UE y apoya su lugar en la ONU

"La asociación entre la Unión Europea y la India es parte integral de la visión de la presidencia chipriota para una Unión más abierta al mundo", afirmó Christodoulides en una comparecencia conjunta en Nueva Delhi con el primer ministro indio, Narendra Modi.

El mandatario chipriota aseguró que Chipre está singularmente posicionado para actuar como un puente "fiable, estable y de confianza" entre la India y Europa, así como entre la Unión Europea (UE), el Mediterráneo oriental y Oriente Medio, en tiempos de "creciente incertidumbre geopolítica".

"En este contexto, continuamos nuestra conversación con el primer ministro sobre iniciativas de conectividad regional, incluido el Corredor Económico India-Oriente Medio-Europa", agregó el líder de Chipre, país que ocupa este semestre la presidencia rotatoria del Consejo de la UE.

Christodoulides celebró además el avance del acuerdo de libre comercio entre la India y la UE, que describió como un proyecto capaz de crear una de las mayores zonas de libre comercio del mundo, con un mercado de 2.000 millones de personas.

Según el presidente chipriota, el progreso en ese pacto, junto con la Asociación de Seguridad y Defensa y la Agenda Estratégica Integral Conjunta, envía "un mensaje claro de confianza, ambición y cooperación más profunda" en comercio, seguridad, tecnología y gobernanza global.

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Chipre, afirmó, "también apoya el creciente papel global de la India, incluido su lugar legítimo en un Consejo de Seguridad de Naciones Unidas reformado".

Modi anunció una nueva asociación estratégica con el país insular, que es uno de los 10 principales inversores de la India. "Nuestro objetivo es duplicar esta inversión en los próximos 5 años", declaró el líder indio.

Christodoulides agradeció finalmente el apoyo de India a la reunificación de Chipre y a la soberanía de la República de Chipre, en una alusión al conflicto que mantiene dividida la isla desde 1974.