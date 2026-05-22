Denuncian intento de atentado del PCC en cárcel paraguaya contra extraditado desde Brasil

El intento de atentado ocurrió el pasado 11 de mayo, cuando Insfrán atendía una audiencia judicial de forma telemática y no se encontraba en su celda, lo que determinó el fallo del ataque, relató el funcionario en una entrevista con la radio local ABC Cardinal.

Nicora explicó que siete miembros del PCC que se encontraban en el mismo penal intentaron llegar hasta la celda de Insfrán en "algún tipo de intento de vulnerar su integridad física".

El titular de Justicia aseguró que se procedió al traslado a otra cárcel de los sujetos y se tomaron medidas adicionales para el resguardo de la vida del presunto narcotraficante paraguayo.

En declaraciones al medio ABC TV, el abogado de Insfrán, Federico Torres, dijo que conoció del intento de atentado por los custodios de la cárcel y que los atacantes señalaron que tenían la orden de "silenciar" a su cliente.

Insfrán fue extraditado a Paraguay desde Brasil en 2023 y se le acusa, como parte de las investigaciones por el operativo 'A Ultranza PY', de ser socio del supuesto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, detenido en Bolivia y extraditado a Estados Unidos en marzo pasado.

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En marzo pasado, el ministro de Interior de Paraguay, Enrique Riera, afirmó tener la "convicción particular" de que Insfrán y Marset están "metidos" en el asesinato del fiscal Pecci, aunque no ofreció pruebas de esto.

Pecci fue asesinado a tiros por sicarios el 10 de mayo de 2022 delante de su esposa, la periodista paraguaya Claudia Aguilera, en una playa de la isla de Barú, en el Caribe colombiano, donde la pareja pasaba su luna de miel.

Por este hecho, la Justicia colombiana condenó a siete personas como parte de la causa en ese país, que también derivó en detenciones en Venezuela y El Salvador.

No obstante, cuatro años después, la Justicia no ha procesado a los autores intelectuales del asesinato que sacudió a la sociedad paraguaya.

El pasado miércoles, el expresidente colombiano Iván Duque (2018-2022) dijo que bandas narcotraficantes están "detrás" del "magnicidio", al tiempo que consideró que la detención de Marset arrojará luces sobre la autoría intelectual del crimen.