El euro sigue alrededor de 1,16 dólares ante la incertidumbre sobre Irán

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1598 dólares, frente a los 1,1590 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,1595 dólares.

Se mantiene la aversión al riesgo en la medida que se publican informaciones contradictorias sobre las negociaciones de paz para Irán.

No obstante, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dijo que hay avances en las negociaciones con Teherán.

El barril de petróleo Brent, de referencia en Europa, subió más del 3 %, hasta cerca de los 106 dólares.

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El euro no se pudo beneficiar de algunos datos positivos de la economía alemana debido a la incertidumbre sobre Oriente Medio.

La confianza empresarial mejoró en Alemania en mayo, tras haber caído en marzo y abril, porque la economía alemana se estabiliza, aunque la situación continúa siendo frágil.

La economía alemana creció un 0,3 % en el primer trimestre de 2026 respecto a los últimos tres meses de 2025, según datos definitivos.

El gobernador del banco central de Malta, Alexander Demarco, dijo que probablemente el BCE necesitará subir las tasas de interés en junio.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1589 y 1,1618 dólares.