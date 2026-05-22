El jefe del Ejército paquistaní viaja a Irán para discutir la paz con EEUU, según fuentes

En un comunicado compartido con medios, dichas fuentes afirmaron que Munir se reunirá con figuras iraníes de alto rango para abordar el restablecimiento de la paz en la región, tras casi tres meses desde que EEUU e Israel lanzaran su ataque contra Irán.

La visita se produce después de que el Ministerio de Exteriores iraní confirmara esta semana que el intercambio de propuestas con Washington continúa "a través de Pakistán", en medio de las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de retomar los ataques contra la República Islámica.

Teherán sopesa actualmente una nueva propuesta estadounidense para poner fin al conflicto, según informó el jueves el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei.

El diplomático indicó que las dos partes trabajan sobre un texto de 14 puntos que presentó Irán hace varias semanas y se han realizado varias rondas de “intercambio de mensajes” en busca de una fórmula que satisfaga a los dos países.

Según medios iraníes, Teherán ha pedido a Washington el fin de la guerra en todos los frentes, incluido Líbano, el levantamiento de sanciones, la liberación de activos iraníes bloqueados, compensaciones por daños de guerra y el reconocimiento de su soberanía sobre el estrecho de Ormuz.

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El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, afirmó este viernes que se ha producido un “ligero avance” en las conversaciones con Irán, pero advirtió de que no puede instaurarse un sistema de peaje en una vía marítima internacional como el estrecho de Ormuz.