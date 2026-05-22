El merenguero Wilfrido Vargas fusiona tradición y modernidad en su nuevo disco

El álbum incluye composiciones del propio artista, así como colaboraciones de autores y productores nacionales y extranjeros, y adaptaciones de obras de figuras históricas dominicanas como Juan Lockward y Bilo Henríquez o el mexicano Manuel M. Ponce.

Compuesto por 17 temas, el disco "representa una propuesta musical innovadora en la que Wilfrido Vargas explora nuevas sonoridades sin perder la esencia que lo convirtió en una figura emblemática del género tropical", destacó un comunicado de su oficina de prensa.

La producción incluye 'La Copa Arriba”, una fusión tropical y urbana que reúne a exponentes del merengue, incluyendo una de las últimas grabaciones de Johnny Ventura, quien falleció en 2021.

La canción también cuenta con las participaciones de sus colegas Fernando Villalona, Eddy Herrera y Rafa Rosario, "logrando una combinación de generaciones y estilos que rinde homenaje a la evolución del merengue", agregó la información.

Los demás temas que forman parte del álbum son: 'Me huele a café', 'Completamente loco', 'Merengue que aloca', 'Eternamente Rubby', 'Altamira', 'El cuchicheo', 'Yo quiero contigo', 'Yo sin ti'; 'El bebé', 'Mi conuco', 'Pa’ lante', 'Quisqueya', 'Santiago', 'Merengue bueno', 'Las mañanitas' y 'Juanita Morel'.

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Wilfrido Vargas, quien inició su carrera a principios de los años 70 del siglo pasado, es considerado uno de los responsables de la internacionalización del merengue, con temas como 'El africano', 'El baile del perrito', 'El jardinero', 'El hombre divertido' y 'Volveré', popularizados por su orquesta.