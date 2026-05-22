El populista de derechas Jansa, elegido por cuarta vez primer ministro de Eslovenia

Su partido, el SDS, firmó el jueves un acuerdo de coalición con otras dos formaciones de centroderecha y contó además con el apoyo de un pequeño partido prorruso, Resni.ca, que no entra en el Ejecutivo.

De esta forma, Jansa logró una mayoría parlamentaria en el Parlamento de 90 escaños frente al vencedor de las elecciones del 22 de marzo, el liberal Robert Golob, que no consiguió reunir suficientes apoyos para reeditar su Gobierno progresista

"Convertir a Eslovenia en un país de oportunidades, prosperidad y justicia, donde todo ciudadano responsable se sienta seguro y aceptado", será el objetivo del Gobierno que formará, anunció Jansa ante el Parlamento.

Entre sus prioridades mencionó el desarrollo y la prosperidad del país, la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, la descentralización y la desburocratización, así como la democratización, aseguró Jansa, primer ministro en tres períodos anteriores (2004–2008, 2012–2013 y 2020–2022), durante los que fue juzgado por corrupción y acusado por ONGs internacionales de presión contra medios independientes.

La votación ha sido secreta, pero Jansa ha contado con sus socios de coalición - la alianza democristiana NSi-SLS-Fokus y los conservadores Demócratas- y con el pequeño partido prorruso Resni.ca que ha obtenido el cargo de presidente del Parlamento.

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Esas formaciones y el SDS suman 48 escaños, y los medios locales estiman que también lo han respaldado los dos diputados de las minorías nacionales, italiana y húngara, que tradicionalmente apoyan la voluntad mayoritaria, y un diputado más.

Jansa tiene ahora quince días para formar un equipo de Gobierno y someterlo a la confianza del Parlamento.