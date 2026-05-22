El Quad medirá su unión en plena crisis del crudo en una cita de Exteriores en Nueva Delhi

A la cita acudirán el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, la titular de Exteriores de Australia, Penny Wong, y su homólogo japonés, Toshimitsu Motegi, todos bajo la invitación del canciller indio, S. Jaishankar.

Además, se espera la visita de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, según señaló Rubio, que también acudirá a la capital del gigante asiático en búsqueda de acuerdos petroleros, aprovechando la voluntad de la India de reducir su dependencia a Moscú.

Esta reunión de alto nivel dará continuidad a los acuerdos alcanzados en la cumbre de Washington de julio de 2025, donde el bloque consolidó su plan de actuación económica con la firma de una iniciativa de minerales estratégicos.

Los ministros evaluarán el progreso de estos planes institucionales, diseñados para garantizar un Indo-Pacífico "libre y abierto", según declara el grupo, frente a la influencia de China.

La visita de Rubio será la primera oficial a la India tras asumir su cargo en la administración de Donald Trump, y vendrá precedida de su participación en la reunión de la OTAN en Suecia, a la que ha dicho acudir "muy molesto" por la posición de los aliados europeos en relación con la guerra de Irán.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Se espera que los jefes de la diplomacia de la cita ministerial se reúnan a puerta cerrada con el primer ministro indio, Narendra Modi, según informó el Ministerio de Exteriores indio.

Nueva Delhi y Washington mantienen activas las negociaciones comerciales tras el castigo arancelario de la Casa Blanca ante la compra de crudo ruso por parte de la India, una sanción que se ha vuelto a imponer a pesar de las disrupciones causadas por la parálisis de Ormuz.

"La India es un gran socio. Queremos venderles tanta energía como estén dispuestos a comprar", declaró Rubio antes de partir a Suecia.