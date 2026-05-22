El sindicato de Samsung inicia la votación del acuerdo que evitó una huelga histórica

La votación se desarrollará hasta el próximo miércoles 27 de mayo entre unos 90.000 afiliados de dos sindicatos, incluido el principal de Samsung Electronics, según cifras de la agencia local de noticias Yonhap.

El acuerdo preliminar gira en torno a las bonificaciones por desempeño, principal punto de fricción entre la dirección y los trabajadores.

El pacto provisional contempla una bonificación especial, que se aplicará específicamente a la división de soluciones para dispositivos (DS), encargada del negocio de semiconductores, equivalente al 10,5 % del desempeño empresarial acordado por empresa y sindicato, sin límite máximo de pago.

Los trabajadores inicialmente pedían reservar el 15 % del beneficio operativo para bonificaciones y eliminar el tope existente.

La huelga, prevista entre el 21 de mayo y el 7 de junio, quedó suspendida hasta nuevo aviso tras el acuerdo.

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Si los afiliados rechazan el pacto, el acuerdo preliminar quedaría sin efecto y podría reactivarse el riesgo de huelga, en un contexto de preocupación por el impacto sobre la economía surcoreana y el suministro global de semiconductores.

Samsung Electronics, el fabricante líder de chips de memoria del mundo, es la empresa de mayor capitalización bursátil del mercado surcoreano, mientras que los chips suponen más de un tercio de las exportaciones del país.