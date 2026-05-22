Exdiputada de Brasil confirma su liberación en Italia: "Victoria consagrada a Dios"

La política aliada del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) reaccionó públicamente a la decisión de la Corte Suprema de Casación de Italia a través de una publicación en las redes sociales de su hermano, el diputado Bruno Zambelli, en el que se la ve acompañada de uno de sus abogados y su marido en la noche italiana.

"Ya estoy aquí afuera", celebró la exparlamentaria, quien describió el proceso en el país europeo como una ardua "lucha" "contra un sistema dificilísimo".

Durante la grabación, agradeció a su equipo de abogados, y relató cómo vivió el momento en que le notificaron su libertad dentro del penal; una noticia que, según sus palabras, generó una reacción de apoyo entre el resto de las internas, que comenzaron a "aplaudir".

"Todo el mundo en la prisión sabía que iba a salir", aseguró.

Su abogado defensor Pieremilio Sammarco dijo que presentaron como argumentos contra la extradición supuestos "vicios procesales" en el juicio en el Tribunal Supremo en Brasil, según informó el diario 'Folha de São Paulo'.

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Zambelli cerró el video con una declaración religiosa en italiano. "Esta victoria está consagrada a Dios. Y cada uno de ustedes que cree, recibirá su bendición. Y en eso creo firmemente", dijo.

El senador Flávio Bolsonaro, candidato a las elecciones presidenciales de Brasil del próximo octubre, también celebró la noticia en X, y dijo que se emocionó porque "comenzó a imaginar como será" la liberación de su padre, quien cumple una pena de 27 años de cárcel por golpismo.

Con este paso, la política de derecha pone fin a casi diez meses de reclusión en Roma, donde permanecía detenida desde el pasado julio tras haber abandonado Brasil luego de ser condenada por delitos de hackeo al Poder Judicial y por perseguir a un militante de izquierda con un arma de fuego, en 2022.