Festival de Cine Africano de Tarifa y Tánger, un viaje hacia el meta-archipiélago africano

Este Festival se celebra a ambas orillas del estrecho de Gibraltar, en la ciudad de Tarifa (sur de España) y en la de Tánger (norte de Marruecos).

En la orilla africana del festival tendrá lugar la gala de apertura con la proyección de la película inaugural 'Memoria de la princesa Mumbi', del director keniano-suizo Damian Hauser, que se proyectará de forma simultánea en Tarifa.

Esta edición es la primera que no estará dirigida por Mane Cisneros, la mujer que lo fundó en 2004 para acercar las historias del continente africano a través de su cine, entonces totalmente desconocido. Este año esa labor corre a cargo de un comité de dirección.

La cinta que inaugura esta 23 edición del festival, que exhibirá hasta el 30 de mayo 56 obras de 22 países, es todo un reflejo del trabajo de este certamen y de cómo el cine africano ha evolucionado en estos años.

Su director, Damien Hauser, pasó hace dos ediciones por el FCAT LAB, el laboratorio donde se apoya el desarrollo de coproducciones. Su trabajo se ha estrenado en festivales como el de Venecia (Italia) o la Seminci (España). Con 'Memoria de la princesa Munbi', una película futurista, toca temas "muy actuales" y hasta universales, como es el impacto de la IA en una África de 2093 y cómo esta nunca podrá suplantar las emociones humanas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Es muy emocionante para nosotros abrir el festival con esta película; es una demostración de que nuestro papel, además de exhibir, es poner nuestro granito de arena para promover las coproducciones. Demuestra cómo el cine africano ha pasado en estas dos décadas de ser un completo desconocido a estar en grandes festivales y representa, gracias sobre todo a las nuevas tecnologías, que el buen cine se puede hacer con pocos recursos", explica a EFE Federico Olivieri, miembro del comité de dirección del Festival.

Será uno de los catorce largometrajes de una docena de países que participan en Hipermetropia, la sección a concurso. Once cortometrajes competirán en 'En breve', el concurso para este formato.

Fuera de los concursos, el 23 FCAT dedica su retrospectiva a 'Islas', para ahondar en el cine africano más desconocido con 27 obras que exploran la animación, el documental, la ficción y la experimentación en largometrajes, cortos y micropiezas provenientes de islas africanas del Atlántico y del Índico, así como desde la insularidad afrocaribeña de las diásporas.

Cabo Verde, Madagascar, Comoras, Mauricio o Guinea Ecuatorial, además de conectar con las voces del Caribe en países como Cuba, Haití, República Dominicana y Puerto Rico, son algunos de los países que participan en 'Islas'.

Entre estas obras destaca el documental 'Sitabaomba', dirigida por uno de los cineastas con mayor proyección internacional de Madagascar, Lova Nantenaina, y que cuenta la historia de uno de los últimos campesinos oradores de la capital de Madagascar y su lucha con unas marionetas contra unos especuladores que codiciaban sus tierras.

Este festival, además de Tarifa y Tánger, añade extensiones, como la de El Puerto de Santa María y Algeciras (Cádiz, sur), Sevilla y Córdoba (sur), así como Madrid.

Además de rendir un homenaje a su creadora, Mane Cisneros, el certamen concederá el Premio Miradas Africanas a la directora y productora franco-tunecina Erige Sehiri, autora de 'Entre las higueras' y que vuelve a competir en el certamen con 'Promis le ciel' (Prometido el cielo), que se estrenará en los cines españoles solo unos días después del festival, el 6 de junio.

El FCAT vuelve a contar por cuarto año consecutivo con el patrocinio del Parlamento Europeo reconociendo "su impacto social y reforzando su papel como actor y dinamizador de la sociedad civil".