Guyana confía en que la CIJ pondrá fin a su disputa con Venezuela por el Esequibo

"El fallo del Tribunal pondrá fin a la controversia que surgió en 1962, cuando Venezuela cuestionó por primera vez la legalidad del Laudo Arbitral de 1899 y la frontera internacional que este establecía", aseveró el mandatario guyanés en una rueda de prensa.

Estas declaraciones se producen una semana después de que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, manifestara ante la CIJ en La Haya, su decisión de continuar con la reivindicación de Caracas sobre el Esequibo.

"Tras aceptar, respetar y cumplir el laudo y la frontera sin protestar durante 63 años, los argumentos orales presentados plantearon esta protesta tan tardía precisamente en el momento en que Guyana se acercaba a su independencia", sostuvo Ali, rememorando el momento en el que Guyana obtuvo la independencia de Gran Bretaña el 26 de mayo de 1966.

En este contexto, Guyana alegó ante la corte que Venezuela nunca ha tenido ningún derecho de propiedad ni de administración sobre el Essequibo, que constituye más de dos tercios del territorio de Guyana.

"Esperamos con paciencia, dignidad y optimismo la sentencia definitiva de la Corte sobre el fondo del asunto. Seguiremos dirigiéndonos a Venezuela con un espíritu de paz, cooperación y amistad, y como iguales soberanos", subrayó el presidente de Guyana.

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Del mismo modo, Ali hizo hincapié en que respeta la soberanía de Venezuela y solicitó a Caracas que "se abstenga de violar o amenazar" la soberanía de su país.

Por otro lado, el mandatario señaló que se han producido varios tiroteos en la zona de Cuyuni, fronteriza con Venezuela y se mantiene "alerta".

Ali solicitó el fin de semana pasado a las Fuerzas Armadas que continúen haciendo frente al tráfico de drogas y al mantenimiento del "orden interno", después de que Venezuela afirmara que no aceptará ningún fallo de la CIJ sobre la disputa territorial.

La región del Esequibo es actualmente administrada por Guyana y representa cerca de dos tercios de su actual territorio, pero Caracas lo reclama argumentando que forma parte de su soberanía desde la época de la colonia.

El litigio se remonta a marzo de 2018, cuando Guyana presentó una demanda ante la CIJ para que declare la "validez jurídica y el efecto vinculante" del laudo de 1899, así como el carácter definitivo de la delimitación fronteriza.

Caracas declaró el laudo nulo en 1962 al considerar que estuvo rodeado de supuestas irregularidades.

Georgetown invocó el Acuerdo de Ginebra de 1966 suscrito entre Venezuela y Reino Unido como base de la competencia de la Corte y medio de solución de controversias entre Estados.

En diciembre de 2020, la Corte concluyó que sí era competente para pronunciarse sobre la validez del laudo de 1899 y sobre la resolución definitiva del desacuerdo territorial.

Después, en abril de 2023, rechazó una objeción preliminar presentada por Caracas y confirmó que podía examinar el fondo del caso.

Ambos países esperan a la resolución de la CIJ que está prevista para enero de 2027.