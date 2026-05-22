Irlanda pedirá a la CE prohibir el comercio con asentamientos israelíes

"Hoy, junto con otros colegas, pediré a la Comisión Europea que presente propuestas que prohíban la importación de productos comerciales procedentes de los asentamientos ilegales. Creo que es hora de que actuemos a nivel europeo y de que respondamos a estas constantes violaciones del derecho internacional", aseguró McEntee a su llegada al Consejo de Comercio, que se celebra hoy en Bruselas.

La responsable de Comercio de Irlanda señaló que "Europa debe actuar y responder", especialmente tras la reciente "detención ilegal" de 430 activistas de la Flotilla Global Sumud en aguas internacionales y después de la difusión de un vídeo compartido por el ministro israelí Itamar Ben Gvir en el que aparece burlándose de ellos cuando estaban esposados, hacinados y arrodillados cara al suelo.

"Esta semana vimos las acciones del gobierno israelí y, en particular, de un ministro israelí contra ciudadanos irlandeses, pero también europeos e internacionales, que habían sido detenidos ilegalmente en aguas internacionales. Esta es solo una de las varias acciones que hemos visto en los últimos meses e incluso años", subrayó la ministra.

La semana pasada, los ministros de Exteriores ya hablaron de la posibilidad de limitar el comercio con los asentamientos israelíes ilegales, pero no hubo acuerdo. "Es cierto que muchos países quieren más y también hay muchos Estados miembros que no lo quieren", dijo el pasado lunes la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas.

Sí acordaron, no obstante, imponer nuevas sanciones a colonos israelíes violentos, una medida bloqueada durante meses por la Hungría de Víktor Orban.

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La política irlandesa no ha especificado qué otros países reclamarán una propuesta a la Comisión. Estados como Francia y Suecia son favorables a imponer aranceles a los productos procedentes de esos asentamientos ilegales, mientras que otros como España piden suspender incluso el acuerdo de asociación en vigor con Israel, lo que requeriría unanimidad.