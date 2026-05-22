Israel lanza al menos seis bombardeos contra el Valle de la Bekaa, en el este del Líbano

Por un lado, cinco ataques alcanzaron las afueras de la localidad de Brital, mientras que un sexto tuvo como objetivo una zona montañosa del distrito de Baalbek, que los cazas continúan sobrevolando a baja altitud, informó la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN).

Más o menos al mismo tiempo, aviones de guerra israelíes sobrevolaron también Beirut, donde se pudo escuchar su paso en diferentes puntos de la ciudad.

La capital no ha sido atacada desde la implementación de la tregua a mediados del pasado abril, aunque sí se ha producido una acción en sus suburbios sur conocidos como el Dahye, que el Estado judío aseguró haber dirigido contra un comandante del cuerpo de élite del grupo chií libanés Hizbulá.

Por su parte, el Valle de la Bekaa ha registrado apenas un par de bombardeos en este periodo, el último de ellos este mismo lunes contra un presunto responsable del movimiento Yihad Islámica Palestina (YIP) y su hija adolescente, ambos fallecidos en la bombardeo.

Pese al cese de hostilidades en vigor, que fue extendido recientemente por 45 días más, Israel continúa atacando el territorio libanés de forma diaria y lleva a cabo demoliciones de viviendas en las áreas que ocupa en el sur del Líbano.

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Sus ataques se concentran en la región meridional del país.