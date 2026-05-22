La bolsa de São Paulo se deja un 0,61 % semanal entre dudas sobre la paz en Oriente Medio

El Ibovespa, índice de referencia del parqué brasileño, acabó este viernes con 176.209 puntos básicos, tras perder un 0,81 % durante la jornada.

En el mercado de divisas, el real se depreció un 0,55 % frente al dólar, que ahora se cotiza a 5,027 reales para la venta y a 5,028 para la compra en el tipo de cambio comercial brasileño.

Las bolsas siguen pendientes de las negociaciones entre EE.UU. e Irán para alcanzar una solución permanente al conflicto desatado hace casi tres meses.

El secretario de Estado del país norteamericano, Marco Rubio, afirmó hoy que ha habido "avances modestos", pero que el acuerdo todavía no es seguro.

Además, el presidente Donald Trump canceló su asistencia a la boda de uno de sus hijos porque dijo que era "importante" permanecer en Washington en este momento.

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Entre los papeles más negociados figuraron los de la petrolera estatal Petrobras, que cayeron un 1,18 %.

Asimismo, las acciones que más cayeron fueron las de la cárnica Minerva (-5,2 %) y las de la constructora Cyrela (-4,4 %).

Por el contrario, las que registraron mayores ganancias fueron las de las siderúrgicas Usiminas (+6,3 %) y CSN (+6,1 %).

El volumen financiero en el corro paulista rondó hoy los 20.960 millones de reales (4.160 millones de dólares), en unos 3,3 millones de operaciones, según los resultados preliminares al cierre de la sesión.