La Bolsa mexicana avanza un 0,53 % en la semana y se ubica en 68.333,47 unidades

En la semana, el índice mexicano ligó tres sesiones positivas, pero jueves y viernes cerró en rojo.

"El mercado de capitales cerró la semana con ganancias generalizadas a nivel global, ante una menor aversión al riesgo sobre la guerra en Medio Oriente", explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

En México, apuntó la experta, el IPC "cerró la semana con una ganancia del 0,53 %", luego de que la semana pasada cayó un 2,69 %. Con este avance semanal, el mercado mexicano registró su segundo cierre positivo en las últimas tres semanas.

Al interior del mercado mexicano, apuntó Siller, destacaron las ganancias semanales de las emisoras: Sigma Foods (+3,62 %), Qualitas (+3,55 %), Banorte (+3,54 %), Volaris (+3,4 %) e Inbursa (+2,7 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del Grupo Financiero Actinver, indicó que, pese al retroceso de este jueves, el mercado mexicano registra una ganancia en lo que va de mayo del 0,7 % y un rendimiento del 6,26 % en lo que va de 2026.

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"El IPC terminó la jornada a la baja, pero a pesar de este movimiento, el rendimiento de la semana se colocó en positivo. A nivel empresarial, 18 de las 35 emisoras terminaron la semana en terreno positivo", apuntó Covarrubias.

En la jornada, el peso mexicano se depreció un 0,11 % frente al dólar, al cotizar en 17,32 unidades por billete verde, frente a los 17,3 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 195 millones de títulos por un importe de 18.720 millones de pesos (unos 1.080 millones de dólares).

De las 725 empresas que cotizaron en la sesión, 439 cerraron con sus precios al alza, 261 registraron pérdidas y 25 se mantuvieron sin cambios.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la minera Frisco (MFRISCO A-1), con el 2,57 %; de la productora de vidrio y plástico Vitro (VITRO A), con el 2,5 %, y de la minera Autlán (AUTLAN B), con el 2,18 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron del Grupo Hotelero Santa Fe (HOTEL), con el -5,87 %; del conglomerado industrial Grupo Kuo (KUO A), con el -4,84 %, de la minera Industrias Peñoles (PEÑOLES), con el -4,23 %.