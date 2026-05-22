La confianza del consumidor en la economía de EE.UU. cae a 44,8 por la guerra en Irán

Según un informe publicado este viernes por la Universidad de Michigan, la confianza del consumidor es ligeramente inferior al mínimo histórico anterior, registrado en 2022, y se sitúa muy por debajo del 49,8 registrado en abril.

"Los consumidores parecen preocupados por la posibilidad de que la inflación aumente y se extienda más allá de los precios del combustible, incluso a largo plazo", escribió en un comunicado la directora de encuestas a consumidores de la entidad, Joanne Hsu.

El coste de vida sigue siendo una preocupación "primordial" para los encuestados, y el 57 % mencionó de manera espontánea que los altos precios estaban afectando negativamente a sus finanzas personales, frente al 50 % del mes anterior.

Mientras, las expectativas de inflación para el próximo año aumentaron del 4,7 % en abril al 4,8 % en mayo, por encima del 3,4 % registrado en febrero, un mes antes de que comenzara la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán.

En abril, el Índice de Precios al Consumo (IPC) de EE. UU. aumentó hasta el 3,8 % interanual, el nivel más alto desde mayo de 2023 y ligeramente por encima de los pronósticos del mercado, que preveían la continuación de la tendencia alcista impulsada por el encarecimiento de la energía por la guerra en Irán.

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Además, los consumidores de bajos ingresos y los que carecen de título universitario registraron descensos "pronunciados" en su confianza, ya que son grupos más sensibles a los aumentos en el precio de la gasolina y otros productos básicos, según Hsu.

Por ideologías, los consumidores independientes y republicanos redujeron su confianza en la economía del país, alcanzando los niveles más bajos registrados durante la actual Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Por su parte, la confianza de los demócratas se mantuvo prácticamente sin cambios con respecto al mes anterior.

La guerra en Irán y el consiguiente bloqueo del estrecho de Ormuz han derivado en un clima volátil para los mercados bursátiles y para el precio de los hidrocarburos.

En los tres últimos meses, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) se ha disparado un 46,5 %.