La francesa positiva de hantavirus sigue en cuidados intensivos tras 12 días hospitalizada

París, 22 may (EFE).- La mujer de 65 años que dio positivo por hantavirus al ser repatriada a Francia el pasado 9 de mayo desde el crucero MV Hondius al llegar a Tenerife sigue desde entonces en cuidados intensivos en un hospital de París, señaló este viernes la ministra francesa de Sanidad, Stéphanie Rist.