La India anuncia un proyecto de frontera "impenetrable" con Pakistán y Bangladés

"En muy poco tiempo, el Ministerio del Interior presentará a la nación un proyecto de frontera inteligente equipado con drones, radares, cámaras modernas y otras tecnologías", afirmó el ministro del Interior indio, Amit Shah, durante una ceremonia de la Fuerza de Seguridad Fronteriza (BSF).

Esta será una frontera inteligente "uniforme" y "bajo un único diseño" a lo largo de los cerca de 6.000 kilómetros que la India comparte con Pakistán y Bangladés.

"Dentro del próximo año, se avanza para crear una red única e impenetrable de seguridad fronteriza, equipando a la Fuerza de Seguridad Fronteriza con todo tipo de tecnología, de acuerdo con el concepto de frontera inteligente", explicó.

El anuncio apunta a una extensión fronteriza comparable a algunas de las mayores fronteras terrestres del mundo, aunque repartida entre dos límites distintos: la frontera con Pakistán, marcada por guerras, infiltraciones y tensión militar; y la de Bangladés, una línea de más de 4.000 kilómetros atravesada por ríos, aldeas, campos agrícolas y redes de contrabando.

"Haremos impenetrable toda la frontera entre Bangladés y Pakistán", dijo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Medios locales informaron recientemente de que la BSF había pedido estudiar la viabilidad de usar reptiles, como serpientes y cocodrilos, en brechas vulnerables de la frontera con Bangladés, una propuesta criticada por activistas y conservacionistas.

La frontera con Pakistán concentra ya un gran peso militar, especialmente en torno a Jammu y Cachemira, donde Nueva Delhi denuncia desde hace décadas infiltraciones armadas desde territorio paquistaní.