La Justicia italiana rechaza extraditar a Brasil a la exdiputada bolsonarista Zambelli

Rita Zambelli, madre de la exdiputada, anunció desde Brasil la noticia en un mensaje en X, en el que aseguró que su hija obtuvo una victoria en la Justicia "y mañana estará libre en Italia".

El abogado Pieremilio Sammarco, que defiende a la exdiputada, dijo que la defensa presentó como argumentos, contra la extradición, supuestos "vicios procesales" en el juicio en el Tribunal Supremo en Brasil, según informó el diario 'Folha de São Paulo'.

También cuestionó que el Tribunal de Apelación de Roma, que en marzo ordenó la extradición, había incurrido en "contradicciones y omisiones", entre ellas no haberse pronunciado sobre las condiciones de la cárcel que tendría en Brasil, según el rotativo.

Otro de los abogados de Zambelli, Fabio Pagnozzi, dijo a CNN Brasil que la decisión final depende del Gobierno italiano, pero según su opinión es "muy raro" que se oponga a la decisión de los tribunales.

La exdiputada, una de las voces más radicales de la derecha brasileña, todavía no ha recibido la noticia porque ya es muy tarde en Italia, según el letrado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El senador Flávio Bolsonaro, candidato a las elecciones presidenciales de Brasil del próximo octubre, celebró la noticia exclamando en X: "¡Dios al mando, Carla libre!".

Zambelli, que también tiene nacionalidad italiana, fue detenida el pasado julio en Roma un mes después de haber huido de Brasil, tras ser condenada a diez años de prisión por haber ordenado un ataque informático a los sistemas del Poder Judicial en pleno proceso electoral en 2022.

El pasado agosto, Zambelli volvió a ser condenada por el Tribunal Supremo de Brasil a cinco años de prisión por perseguir a un militante de izquierdas a punta de pistola por la calle en São Paulo, en la víspera de las elecciones de 2022.