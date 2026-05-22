La OMS recomienda investigar anticuerpos monoclonales como tratamiento ante brote de ébola

Los técnicos del programa de investigación y desarrollo de la OMS han recomendado estos anticuerpos de cara a ensayos clínicos con el fin de buscar armas contra la variante Bundibugyo del ébola, para la que no existen por ahora tratamientos ni vacunas, señaló en rueda de prensa el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Al mismo tiempo, el grupo asesor recomendó que se consideren ensayos clínicos con el antiviral experimental Obeldesivir como posible tratamiento profiláctico a posteriori para personas que sean contactos de alto riesgo tras haber estado expuestas al virus.

Tedros recordó que la OMS sigue en conversaciones con sus socios sobre posibles vacunas candidatas contra este virus, del que por ahora se han registrado 750 casos sospechosos y 177 muertes en la RDC, aunque la organización sanitaria teme que las cifras sigan en aumento.

El director general recordó que las provincias congoleñas orientales de Kivu Norte e Ituri, donde se ha registrado el brote, son "altamente inseguras" por los conflictos que asolan la zona, que sólo en los últimos meses han causado el desplazamiento de más de 100.000 personas.

Agregó que el jueves se produjo un incidente en un hospital de Ituri donde se incendiaron tiendas de campaña y suministros médicos, en un contexto de "desconfianza de la población local ante las autoridades".