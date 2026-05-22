La Policía filipina dice que contínúa buscando al socio de Duterte requerido por la CPI

En declaraciones ante periodistas, el director de la Oficina Nacional de Investigación (NBI, en inglés), Melvin Matibag, dijo que no hay registros de salida del país del senador, que permanece en paradero desconocido desde el jueves de la semana pasada, cuando huyó del Senado tras atrincherarse en la cámara durante tres días después de que la CPI emitiera la orden de detención.

"Si lo vemos, lo arrestaremos, si lo vemos hoy, lo arrestaremos hoy (...) pero en este momento, lo estamos buscando", dijo Matibag, que prefirió no hacer estimaciones sobre el tiempo que durará la búsqueda.

Aunque hay "un equipo dedicado" a la búsqueda, el NBI reconoció que Dela Rosa tiene ventajas para evadir el arresto porque conoce cómo funcionan las fuerzas del orden, tras haber dirigido la Policía Nacional entre 2016 y 2018, en los primeros dos años de la llamada "guerra contra las drogas" de Duterte.

Matibag pidió al senador entregarse a las autoridades y llamó a los ciudadanos a reportar ante la Policía cualquier información que pueda ayudar a encontrar al político de 64 años de edad.

Por su parte, el actual director de la Policía filipina, José Melencio Nartatez Jr., subrayó que cualquier acción que conduzca a la captura del senador "debe ejecutarse con absoluta transparencia, pleno cumplimiento de los procedimientos operativos policiales y el máximo respeto por los derechos humanos".

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El pasado 10 de mayo, la CPI hizo pública una orden de arresto contra Dela Rosa, considerando que contribuyó de forma esencial con declaraciones públicas que "autorizaban, toleraban y promovían" los asesinatos bajo el paraguas de la lucha antinarcóticos.

El exjefe de la Policía Nacional es señalado como "coautor indirecto" en la misma causa que Duterte, actualmente detenido en La Haya y a la espera de juicio por su campaña contra las drogas. Según las autoridades filipinas, esta se saldó con unas 6.000 ejecuciones extrajudiciales, una cifra que ONG elevan hasta 30.000.

El miércoles, el Tribunal Supremo rechazó el recurso interpuesto por Dela Rosa para impedir su arresto, allanando el camino para su detención.

Aunque Manila salió en 2019 del Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la CPI, la corte afirma que mantiene jurisdicción sobre los hechos ocurridos mientras el país era miembro, ya que la guerra contra las drogas a nivel nacional comenzó en 2016.