La UE suspende 1 año aranceles a algunos fertilizantes para reducir dependencia de Rusia

La medida, que afecta a ciertos fertilizantes nitrogenados y materias primas como la urea y el amoníaco, permitirá ahorrar unos 60 millones de euros en derechos de importación para agricultores e industria de fertilizantes de la UE, según cálculos de la Comisión Europea, y busca además favorecer una mayor diversificación de proveedores.

La suspensión se aplicará únicamente a productos que no entren ya libres de aranceles en el mercado comunitario gracias a acuerdos preferenciales.

Estará limitada a un contingente equivalente al volumen de importaciones sujetas al régimen de nación más favorecida en 2024, más un 20 % de las compras realizadas ese mismo año a Rusia y Bielorrusia, precisó el Consejo en un comunicado.

La exención no beneficiará a productos importados directamente desde Rusia ni Bielorrusia, en línea con la estrategia europea para disminuir la dependencia de ambos países tras la invasión rusa de Ucrania.

"La decisión de hoy ofrece a los agricultores europeos un mejor acceso a suministros de fertilizantes asequibles y fiables", señaló el ministro de Finanzas de Chipre, Makis Keravnos, cuyo país ejerce la presidencia rotatoria del Consejo de la UE.

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La adopción definitiva de la medida se produce después de que la Comisión Europea propusiera este martes un plan de acción adicional para reducir la dependencia de las importaciones de fertilizantes y aumentar su producción en la UE, con un paquete de medidas a corto y largo plazo que incluyen apoyo financiero a los agricultores antes del próximo verano para asegurar el abastecimiento.

La medida entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la UE y se aplicará durante un año, periodo en el que la Comisión supervisará la evolución del mercado de fertilizantes para evaluar posibles ajustes o una eventual prórroga.