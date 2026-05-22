Las actrices de 'Siempre Soy Tu Animal Materno', de costarricense Maurel, premio en Cannes

El jurado, liderado por la actriz francesa Leïla Bekhti, recompensó "excepcionalmente" a las tres mujeres por una actuación "divertida", "audaz" e "impertinente", según señalaron sus miembros en la ceremonia de entrega de premios.

Subieron a recoger el galardón Marín Navarro y la directora de la película, que leyó un mensaje de agradecimiento enviado por De Tavira.

"Desde México celebro con gran alegría este reconocimiento al cine que hacemos en Latinoamérica", expresó la nominada al Óscar en 2019 por Roma.

Marín Navarro, por su parte, agradeció a Maurel las sucesivas oportunidades que le ha brindado y a sus compañeras de reparto por "defender" junto a ella el corazón de la película.

"Estoy agradecida de que pudiéramos compartir la química y el trabajo duro", dijo emocionada.

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'Siempre Soy Tu Animal Materno', que es una coproducción entre Bélgica, Francia y México, es la historia de una joven llamada Elsa (Marín Navarro), algo perdida, que retorna a Costa Rica tras estudiar en Europa.

Allí se encuentra con que su hermana pequeña, Amalia (Villegas), está sola en la casa familiar, frecuentando compañías extrañas y cada vez más encerrada en creencias esotéricas.

Elsa trata de alertar a sus progenitores, pero el padre (Reinaldo Amién) está ocupado con sus conquistas amorosas y su madre, a la que interpreta De Tavira -una actriz a la que Maurel consideró inmediatamente perfecta para el papel, nada más que la conoció-, está absorta en la reedición de los poemas eróticos que escribió en su juventud.

El galardón principal de la sección Una cierta mirada, que premia a películas que son de alguna manera un descubrimiento, fue para la película austriaca 'Everytime', de Sandra Wollner.

Con su entrada en la sección Una cierta mirada, Maurel hizo historia al convertirse en la primera realizadora de Costa Rica en entrar en la selección oficial del prestigioso festival francés.