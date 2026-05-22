Los contactos de hantavirus negativos en España podrán acabar la cuarentena en casa

La Comisión de Salud Pública acaba de aprobar un nuevo protocolo de seguimiento del brote de hantavirus del crucero MV Hondius, que en España dejó a 14 pasajeros en el Hospital Gómez Ulla de Madrid, uno de ellos positivo, además de las dos mujeres de Alicante y Barcelona que compartieron avión con una de las fallecidas.

El nuevo documento fija las condiciones de la cuarentena de los 15 considerados contactos, que será de 42 días.

Mientras, el único positivo confirmado seguirá en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (Uatan) hasta su recuperación clínica.

La cuarentena será hospitalaria durante los primeros 28 días contando a partir del "día 0" que se establezca para cada contacto, que para los del Gómez Ulla es el 10 de mayo y para las dos mujeres, el 28 de abril.

A partir de ahí, podrán completarla en sus casas si siguen siendo negativos y asintomáticos como hasta ahora, pero siempre y cuando las viviendas dispongan de una habitación individual bien ventilada y, preferentemente, baño propio, y pueda garantizarse una comunicación permanente con las autoridades sanitarias mediante teléfono o internet.

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El traslado a sus domicilios deberá hacerse en transporte sanitario convencional, evitando el público, y sus ocupantes, tanto el contacto como el conductor, que permanecerán separados, deberán utilizar mascarilla FFP2 y extremar la higiene de manos.

Una vez en casa, se someterán a dos controles de temperatura, uno por la mañana y otro por la tarde y, si aparecen síntomas como fiebre, tos, disnea, mialgias, vómitos, diarrea o lumbalgia en cualquier momento, permanecerá en el domicilio y contactará inmediatamente con el responsable de Salud Pública autonómico designado.

Si siguen asintomáticos, no se les hará PCRs de seguimiento.

Durante la cuarentena domiciliaria, las citas médicas no urgentes deben postponerse; de presentarse una urgencia sanitaria no relacionada con el hantavirus Andes, deberá informar al personal sanitario que está en seguimiento por ello.

Los contactos negativos pueden ya recibir visitas en el horario establecido en el hospital, preferentemente en su habitación, y limitándolas "a un círculo estable de relaciones cercanas" hasta un máximo de dos a la vez.

Por precaución, deben abstenerse los más vulnerables: embarazadas, bebés, personas con enfermedades de base o con movilidad reducida que no puedan ponerse y quitarse el EPI de forma adecuada.

En todo momento se debe mantener una distancia interpersonal de al menos 1 metro.

Tanto la persona en cuarentena como las visitas llevarán mascarilla FFP2, pero los segundos se pondrán además un EPI suministrado por el personal del hospital, que supervisará que se pone y quita de forma correcta.

Igualmente, realizarán higiene de manos con antiséptico hidroalcohólico después de retirarse el EPI.