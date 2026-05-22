Marruecos quiere elevar la inversión de su diáspora, aún inferior al 10%

El jefe del Gobierno marroquí pronunció estas declaraciones durante la apertura de los trabajos del Foro Nacional sobre "la inversión y los marroquíes del mundo", celebrado en Tánger (norte).

"Las exigencias de desarrollo de esta etapa requieren avanzar hacia una nueva forma de vínculo económico entre Marruecos y sus ciudadanos en el extranjero, basada en transformar las remesas en proyectos de inversión productivos, capaces de generar riqueza, valor añadido y empleo, así como de reforzar la innovación y el desarrollo territorial", dijo.

Calificando la diáspora marroquí de "socio estratégico en el proceso de desarrollo y modernización del país", Ajanuch subrayó que el objetivo de su país es hacer de Marruecos un "destino natural" de las inversiones de los emigrantes marroquíes residentes en el extranjero.

"Los marroquíes del mundo constituyen hoy una verdadera fuerza económica, social y de inversión, no solo a través de sus transferencias financieras, que superaron los 122.000 millones de dírhams (11.000 millones de euros) en 2025, sino también a través de la experiencia, las competencias y las redes de relaciones internacionales que han acumulado", aseguró.

Ajanuch subrayó que el interés de Marruecos por sus emigrantes "no es coyuntural" sino que responde a "una estrategia consolidada".

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El jefe del Ejecutivo recordó que el rey Mohamed VI impulsó una estrategia para aumentar la participación de la diáspora marroquí en la inversión en el país. Dentro de esta estrategia, se incluye facilitar a la diáspora el acceso a programas sociales y económicos, en particular ayudas a la vivienda.

La diáspora marroquí se estima en entre cinco y seis millones de personas, de las cuales cerca del 80 % reside en Europa, principalmente en países como Francia, España y Bélgica, que albergan las comunidades más numerosas.