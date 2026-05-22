México ajusta caída del PIB al 0,6 % en el primer trimestre de 2026

La caída, menor al 0,8 % estimado en abril, ocurrió debido al retroceso trimestral del sector agropecuario -(1,7 %), de la industria (-1 %) y de los servicios (-0,4 %), detalló el Inegi en su reporte, con base en cifras desestacionalizadas, sin factores coyunturales por temporada.

Por otro lado, el PIB mexicano aumentó un 0,2 % interanual entre enero y marzo, según cifras originales del instituto autónomo, con lo que mantuvo una tendencia al alza tras elevarse un 1,8 % de octubre a diciembre

Este crecimiento fue resultado del incremento anual de las actividades terciarias (1 %) y de las primarias (0,2 %), aunque las secundarias disminuyeron un 1,2 %.

La caída del primer trimestre del año ocurre tras el crecimiento del 0,6 % del PIB en 2025, mientras que en los últimos tres meses de ese año la economía se elevó 1,8 % pese a la incertidumbre creada por la guerra comercial desatada por el presidente estadounidense, Donald Trump, y en medio de la revisión del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El dato de México confirma la debilidad en la economía del país, y se revela apenas unos días después de que la agencia calificadora Moody’s rebajara la calificación crediticia del país de Baa2 a Baa3, y cambiara de negativa a estable la perspectiva de la nota soberana.

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Mientras, la agencia Fitch ha mantenido la calificación de México en BBB- con perspectiva estable este año, a un escalón de la pérdida del grado de inversión.

La caída en el PIB mexicano contrasta con el dato de Estados Unidos, destino de más del 84 % de las exportaciones mexicanas, que en los primeros tres meses se elevó un 0,5 % respecto al cuarto trimestre de 2025.

El año pasado, los aranceles de Trump encendieron las alertas económicas en México, pero el país logró sortear una recesión pese a las caídas registradas en el segundo y tercer trimestres del año.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha previsto que México crecerá un 1,6 % este año, mientras que el Banco Mundial proyectó que el PIB mexicano se elevará 1,3 % en 2026.

La economía de México creció un 0,6 % en 2025, y un 1,8 % de octubre a diciembre, rompiendo así con una racha de caídas en el segundo y tercer trimestres del año.

México creció el 1,5 % en 2024, el 3,2 % en 2023, el 3,9 % en 2022 y el 6,1 % en 2021, según las cifras actualizadas del Inegi.