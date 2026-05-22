México explora las raíces de su imaginario turístico previo al Mundial de fútbol

Con 380 obras, entre las que destaca la restauración de un mapa del país norteamericano de gran escala realizado por el artista mexicano Miguel Covarrubias (1904-1957), la muestra es una "invitación a reflexionar sobre las prácticas turísticas" en el contexto mundialista, explicó a EFE su curadora Claudia Garay.

Para Garay, cada pieza busca responder a la pregunta de "¿Cómo se construye la imagen de un país", cuya identidad se forja desde sus carreteras y los destinos que conectan hasta sus artistas, quienes en esta muestra resaltan con 'El perico', de Jorge González Camarena (1908-1980), o el mural 'Vista panorámica de la Ciudad de Puebla', de Gerardo Murillo (1875-1964), conocido como Dr. Atl.

En esa misma línea, la secretaria de Cultura de México, Claudia Curiel de Icaza, aseguró que esta exposición forma parte de las colecciones que se buscan impulsar durante el arranque del Mundial el próximo 11 de junio en la capital mexicana.

Detalló que el complejo museístico de la metrópoli, que alberga alrededor de 170 espacios, pondrá “en valor” las colecciones permanentes del país, así como “la restauración y la preservación de nuestro patrimonio”.

Garay precisó, durante un recorrido a medios, que la exhibición se ordena en tres núcleos: Imaginarios turísticos, Rutas y destinos y Cuerpos turísticos.

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La primera sección, una de las más enigmáticas, expone las primeras impresiones de viajeros que recorrieron el continente americano y produjeron “registros visuales de sus paisajes y vestigios precolombinos”, muchos de ellos desconocidos en la época.

En la colección también destaca la proyección turística basada en las manufacturas populares con fotografías de eventos organizados por los artistas mexicanos Jorge Enciso (1879 -1963) y Roberto Montenegro (1885-1968).

Más adelante, el visitante encontrará el México más colorido con la famosa cartografía ‘Carreteras de México’ de Covarrubias y decenas de carteles elaborados durante el siglo pasado para la promoción de destinos turísticos.

Entre las piezas destacan las playas de Acapulco, la belleza de Cuernavaca, la diversidad cultural de la capital mexicana y lo pintoresco de los pueblos como joyas del paisaje mexicano de la época.

“Esta es la muestra de cómo se construyó la imagen del México, tanto en el interior del país como en el extranjero, y de enseñar a los actores responsables de su construcción”, concluyó Garay.

‘México: ruta y destino’ estará abierta al público del 21 de mayo al 14 de febrero de 2027 en las salas temporales del Munal.