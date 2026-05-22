México y la UE firman su nuevo acuerdo global modernizado

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, encabezaron la firma del Acuerdo Global Modernizado, acompañadas por el presidente del Consejo Europeo, António Costa, en calidad de testigo.

El acuerdo busca actualizar y ampliar la relación política, económica y de cooperación entre ambas partes, tras más de veinticinco años de vigencia del acuerdo original entre México y el bloque europeo.

Además, el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard Casaubón, y el comisario europeo de Comercio y Seguridad Económica, Maroš Šefčovič, firmaron el Acuerdo Comercial Interino, instrumento orientado a fortalecer el comercio bilateral y la integración económica de las partes.

Por otra parte, el secretario mexicano de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, y la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, suscribieron una carta de intención para la conducción de un diálogo político y estratégico enfocado en la consulta y coordinación entre México y la UE sobre temas globales.

Las firmas se realizaron tras la cumbre bilateral, en la que ambas partes acordaron reforzar la cooperación en comercio, seguridad, migración, transición energética, digitalización y coordinación política internacional.