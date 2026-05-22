Mueren 26 migrantes en la frontera entre Marruecos y Argelia entre enero y abril de 2026

Solo cuatro de las víctimas han podido ser identificadas, según explicó en su último recuento la sección local de la Asociación Marroquí de los Derechos Humanos en Uchda (noreste) en un comunicado difundido anoche.

La asociación detalló que 15 de los cadáveres fueron encontrados en Ras Asfour, en la provincia de Jerada (noreste), y 11 en la provincia de Figuig, 6 en Ain Chair y 5 en Bourfa, en el sureste del país.

Según la misma fuente, las causas de las muertes no fueron determinadas oficialmente, aunque apuntó que ocurrieron en medio de una ola de frío y condiciones meteorológicas adversas.

La asociación añadió que asistió a parte de los funerales del entierro de 16 de las víctimas en la localidad de Jerada, mientras que los demás cuerpos fueron sepultados en Uchda, Ain Chair y Bouarfa.

Con estos nuevos casos, la asociación eleva a 47 el número de migrantes subsaharianos fallecidos aparentemente por el frío entre noviembre de 2025 y abril de 2026.

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La asociación denunció la repetición de estos casos y reiteró su llamamiento a aplicar las recomendaciones de la ONU y a reforzar la asistencia jurídica, médica y psicológica en las zonas fronterizas.

"Estos migrantes se vieron obligados a elegir rutas migratorias inseguras y peligrosas después de que el derecho a la libre circulación segura (...) haya quedado prácticamente restringido debido a las políticas europeas orientadas a reforzar aún más el control de sus fronteras exteriores para proteger sus intereses a expensas de consideraciones humanitarias", denunció.

Varios migrantes procedentes de distintos países subsaharianos cruzan desde Argelia hacia Marruecos por la zona fronteriza cercana a Uchda, con el objetivo de cruzar de forma irregular a España, ya sea por vía marítima o a través de las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla.