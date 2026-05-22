Nawrocki celebra la decisión de Trump de enviar 5.000 soldados adicionales a Polonia

"Doy las gracias al presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, por su amistad hacia Polonia y por las decisiones cuya importancia práctica vemos hoy con toda claridad. ¡La seguridad de Polonia y del pueblo polaco es mi máxima prioridad!", escribió Nawrocki en su cuenta de X.

"Las buenas alianzas son aquellas que se basan en la cooperación, el respeto mutuo y el compromiso con nuestra seguridad común", abundó el jefe de Estado de Polonia, que calificó de "pilar fundamental de la seguridad" de su país y de Europa la alianza polaco-estadounidense.

Nawrocki reaccionó así a la decisión anunciada la víspera por Trump en su red social Truth Social por la que enviará 5.000 militares estadounidenses adicionales a Polonia.

"A raíz de la exitosa elección del ahora presidente de Polonia, Karol Nawrocki, a quien tuve el orgullo de respaldar, y dada nuestra relación con él, me complace anunciar que Estados Unidos enviará 5.000 soldados más a Polonia", escribió Trump, que aludió al triunfo electoral del mandatario polaco, de la que en junio se cumplirá un año.

La decisión de Trump se produce después de haber anunciado el Pentágono hace una semana que retirará de Alemania 5.000 militares, en un momento en que la relación germano-estadounidense parecía tensarse con motivo de la guerra en Irán.

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El pasado viernes, Merz y Trump hablaron por teléfono y coincidieron en que Irán debe abrir el estrecho de Ormuz y volver a la mesa de negociación para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

Esa conversación se produjo después de que Trump amenazara con retirar 5.000 soldados de los 36.000 que se estima Washington tiene en Alemania, una retirada que fue finalmente anunciada por el Pentágono el pasado 1 de mayo.

El canciller Merz dijo el pasado 27 de abril que Irán había "humillado" a Estados Unidos en el marco de las negociaciones para frenar la guerra en Oriente Medio.