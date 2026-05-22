Pashinián rebaja importancia de restricciones rusas a Armenia como herramienta de presión

"Estas restricciones siempre han existido, ya que cualquier producto que no cumpla con las normas fitosanitarias siempre ha estado sujeto a restricciones, y siempre lo estará", explicó Pashinián en una rueda de prensa, citado por Armen Press.

El representante armenio añadió que la llegada de una delegación rusa a Armenia para realizar una inspección es "otro procedimiento rutinario".

"Situaciones similares se han producido decena de veces en los últimos ocho años", señaló.

El miércoles Rusia anunció que a partir de este viernes impondría restricciones temporales a la importación de productos florales de Armenia hasta inspeccionar los invernaderos y analizar los resultados.

Al día siguiente, el ministro de Economía armenio, Guevorg Papoyán, comunicó que su ministerio no había recibido ninguna notificación al respecto, aunque ese mismo día las autoridades rusas respondieron que enviaron una carta a la dirección de la Inspección de Seguridad Alimentaria de Armenia.

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Por su parte, el Servicio Federal de Vigilancia Veterinaria y Fitosanitaria de Rusia (Rosseljoznadzor) dijo haber detectado desde principios de año 135 casos de infracciones entre casi 100 millones de flores importadas del país caucásico.

Los expertos estiman que Rusia importa un 10 % de los tulipanes de Armenia lo que se traduce en unas 10 millones de unidades, que serían más baratos que los importados de Ecuador.

Recientemente, el organismo de defensa del consumidor en Rusia (Rospotrebnadzor) suspendió la venta e importación del agua mineral armenia Dzhermuk por motivos sanitarios.

Dicha táctica ya fue empleada en el pasado por las autoridades rusas en relación con el agua mineral georgiana Borjomi o el vino moldavo.

El portal independiente The Insider publicó este martes una investigación en la que denunció que tras los fracasos de Moldavia y Hungría, el Kremlin ha decidido concentrar todos sus recursos en influir en Armenia.

El medio vinculó a la oposición armenia con los servicios de inteligencia rusos y defiende que numerosos agentes, incluido militares, fueron enviados a Ereván con el objetivo de avivar la propaganda rusa e interferir en las decisiones políticas del país.

Esto fue negado hoy por el Ministerio de Exteriores ruso, que las calificó de "mentiras descaradas y una provocación orquestada para ejercer presión psicológica sobre los diplomáticos rusos e intimidar al público armenio antes de las elecciones".

Las tensiones bilaterales se dispararon después de que Pashinián mantuviera en el Kremlin un enfrentamiento dialéctico con el presidente ruso, Vladímir Putin, en el que le recordó que Armenia "es un país democrático" que no admite presiones de Moscú.

Entonces, Putin se pronunció a favor de la participación en los comicios de fuerzas "prorrusas", en alusión a Samvel Karapetián, un oligarca bajo arresto domiciliario que hizo su fortuna en Moscú, a lo que Pashinián respondió que, según la legislación, los ciudadanos con doble ciudadanía no pueden concurrir a los comicios.

Hoy mismo, los medios armenios comunicaron que las fuerzas de seguridad registraron las oficinas del opositar Andranik Tevanián, candidato al parlamento por el Partido Armenia Próspera, quien previamente fue acusado de traición y espionaje.