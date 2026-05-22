Polonia agradece a Trump por dar marcha atrás y desplegar 5.000 soldados en Polonia

"Esta mañana tengo un motivo adicional para sentirme confiado. Quiero dar las gracias al presidente (estadounidense, Donald) Trump, por su anuncio de que la rotación y la presencia de tropas estadounidenses en Polonia se mantendrán más o menos en los niveles anteriores", declaró a su llegada a la reunión de ministros de Exteriores de la OTAN en la ciudad sueca de Helsingborg.

Sikorski dio las gracias asimismo a "todos los que han contribuido a esta decisión", tanto de la parte estadounidense, como a todos los funcionarios polacos.

"Creo que la reputación de Polonia como país que se toma en serio la defensa, también ayuda", añadió.

La semana pasada, el Pentágono confirmó que había cancelado el despliegue de una brigada blindada de más de 4.000 efectivos que se dirigía a Polonia, como parte de una reconfiguración de su presencia militar en Europa.

A principios de mayo, Trump aseguró además que retiraba 5.000 soldados de Alemania, el país que más efectivos estadounidenses alberga, en un plazo de entre seis y doce meses, como respuesta a unas declaraciones del canciller alemán, Friedrich Merz, que cuestionaban la estrategia de Washington respecto a Irán.

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En el caso de Polonia, Trump dio marcha atrás este jueves a su decisión, y atribuyó ese cambio a su buena relación con el presidente polaco, el conservador Karol Nawrocki, quien asumió el cargo en agosto del año pasado.

El viceprimer ministro polaco y titular de Defensa, Wladysław Kosiniak-Kamysz, también reaccionó este viernes al anuncio de Trump, que calificó de "muy buena noticia".

Agregó que "ahora es el momento de que el ejército, aquellos que se encargarán de llevarlo a cabo, el Pentágono y el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas estadounidenses en Europa implementen esta decisión".

"La determinación que hemos demostrado al aspirar por mantener y reforzar la presencia de tropas estadounidenses en Polonia, así como la cooperación de todos los centros ()...nos permite afirmar hoy que salimos de esta situación con una ventaja para nosotros", afirmó durante una rueda de prensa en el Sejm, la Cámara Baja del Parlamento polaco, citado por la agencia PAP.

El objetivo ahora, añadió es "aumentar la presencia permanente, no sólo rotatoria, sino permanente, y aumentar las capacidades operativas de las fuerzas estadounidenses y la cooperación con las fuerzas polacas para asegurar el flanco oriental de la OTAN".