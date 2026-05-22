Presidente de Honduras promete que masacre de 19 personas en el Caribe no quedará impune

"Esta noche les hablo con dolor. Y antes de cualquier otra palabra, quiero dirigirme a las familias de las víctimas de la aldea Rigores en Colón. No hay palabras, ni las mías ni las de nadie (...). Esto no se olvida y eso no se va a quedar impune", subrayó Asfura en una video divulgado por la Presidencia hondureña.

Asfura calificó el crimen múltiple como "una herida más que Honduras no merece" y envió un mensaje a los familiares de los fallecidos, asegurando que "solo Dios consuela y abraza el alma ante la pérdida de nuestros seres queridos".

La matanza ocurrió de madrugada en la aldea Rigores, en el municipio de Trujillo (departamento de Colón), cuando las víctimas se preparaban para trabajar en una plantación de palma africana y fueron emboscadas por hombres armados, vestidos con uniformes de la Policía.

Para esclarecer el crimen, el jefe de Estado anunció un despliegue conjunto e inmediato de las fuerzas de seguridad en Colón, una de las zonas más conflictivas del territorio hondureño debido al narcotráfico y a un histórico conflicto agrario que deja unos 200 muertos en las últimas décadas.

"El Ministerio de Seguridad, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, la Dirección Policial de Investigación (DPI) y el Ministerio Público (Fiscalía) están operando juntos en cada paso de la investigación", señaló Asfura.

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Enfatizó que la presencia de la Policía Nacional y de la Policía Militar de Orden Público (PMOP) en la zona es "la primera respuesta" estatal, y adelantó que se ejecutarán más acciones a medida que avancen las investigaciones.

"Como Estado estamos trabajando para que la justicia llegue", aseguró Asfura, quien también expresó sus condolencias a la Policía Nacional por la muerte de cinco de sus agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco).

Los policías fueron secuestrados y asesinados en el sector de Corinto, fronterizo con Guatemala, durante un operativo para capturar al líder de una red de narcotráfico que se realizó "sin seguir los protocolos institucionales de legalidad, seguridad y acompañamiento judicial", según la Secretaría de Seguridad.

El gobernante garantizó que las instituciones del Estado capturarán y lograrán la condena de los responsables de la reciente ola de violencia que azota al país.

"Vamos a encontrar a quienes hicieron esto y lograr sus condenas. Honduras, estamos de frente a quienes nos hacen daño. Mis condolencias a cada familia y mi compromiso absoluto. Vamos a enfrentar este flagelo sin temor y con fuerza", concluyó Asfura.