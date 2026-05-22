Relatora de la ONU celebra reciente decisión del Supremo colombiano contra la prostitución

La sentencia, que confirmó una condena de 20 años de prisión contra un hombre por ofrecer dinero a cambio de actos sexuales con menores, "reconoce que la explotación sexual de niños y niñas no debe considerarse de forma aislada, sino como parte de un sistema más amplio de violencia", destacó Alsalem en un comunicado.

La demanda de esos servicios sexuales, "constituye un factor determinante y el primer eslabón en la cadena de explotación", agregó la relatora, cuyas opiniones en la materia fueron tenidas en cuenta por la Corte Suprema en su dictamen del 6 de mayo.

Alsalem subrayó que la Corte Suprema "concluyó acertadamente que las personas no son mercancías para el consumo sexual y que quienes generan la demanda no son participantes pasivos en un mercado ilícito, sino explotadores directos".

La relatora destacó la importancia de la sentencia en un momento en el que el Gobierno de Colombia ha creado una Dirección de Actividades Sexuales Pagadas dentro del Ministerio de Igualdad mientras considera medidas para regular la prostitución como 'trabajo sexual' a través del Ministerio de Trabajo.

Alsalem expresó su preocupación por esta tendencia y pidió poner fin a la "normalización del pago por actos sexuales", adoptando enfoques legislativos "coherentes con el derecho internacional".