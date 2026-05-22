República Dominicana refuerza medidas epidemiológicas ante alerta internacional por ébola

Si bien República Dominicana mantiene un riesgo bajo de exposición al virus debido a su ubicación geográfica y a la ausencia de vínculos directos con las zonas afectadas, las autoridades sanitarias "mantienen coordinación con instituciones del sector salud, migración, turismo, aeroportuarias, portuarias y organismos de respuesta a emergencias", ante la alerta internacional, señaló el Ministerio de Salud Pública en un comunicado.

Entre las acciones implementadas se encuentran el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica, actualización de protocolos de detección y revisión continua de los planes de respuesta ante enfermedades infecciosas de alto riesgo.

Asimismo, las autoridades sanitarias "mantienen monitoreo preventivo de viajeros procedentes de zonas afectadas y continúan fortaleciendo la capacidad de respuesta de los servicios de salud ante cualquier eventualidad", de acuerdo con el comunicado.

Las acciones se desarrollan en el marco de los protocolos internacionales de prevención y preparación sanitaria, luego de que autoridades internacionales alertaran sobre el brote causado por la cepa Bundibugyo del virus del ébola, una variante para la que actualmente no existe una vacuna aprobada específica, agregó.

Este viernes, la Organización Mundial de la Salud (OMS) elevó de "alto" a "muy alto" el riesgo por el brote de ébola dentro de la República Democrática del Congo, mientras se mantiene como "alto" a nivel de la región de África subsahariana y "bajo" a escala global.