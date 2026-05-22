Ruanda prohíbe la entrada de extranjeros que hayan pasado por RDC en los últimos 30 días

"A todos los ciudadanos extranjeros que hayan viajado a la RDC, o transitado por ella, dentro de los últimos treinta días previos a su viaje planificado a Ruanda, se les negará la entrada", publicó el Ministerio de Salud de Ruanda en un comunicado.

A los ciudadanos ruandeses y residentes extranjeros se les permitirá la entrada, pero aquellos que hayan pasado por territorio congoleño en el mismo periodo estarán sujetos a una cuarentena obligatoria de acuerdo con los protocolos de salud pública del país.

Las dos normas tendrán efecto inmediato, y buscan mantener la actual situación de cero casos sospechosos en el país, vecino de la RDC.

Ruanda también ha reforzado los controles de salud y la vigilancia en los puntos de entrada terrestres a lo largo de la frontera con la RDC, que las autoridades ruandesas cerraron el pasado domingo para impedir la propagación del virus.

Ruanda también está implementando medidas reforzadas de control de entrada en el Aeropuerto Internacional de Kigali.

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El brote, que se declaró el pasado viernes en la provincia congoleña de Ituri (noreste), se corresponde con la cepa Bundibugyo del ébola, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 50 % y para la que no existe vacuna autorizada o tratamiento específico, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El virus probablemente comenzó a circular en la provincia de Ituri hace dos meses, según la OMS, y ya se ha extendido a las Kivu del Norte y Kivu del Sur, territorios inmersos en un conflicto del Ejército congoleño y grupos armados.

Fuera de RDC, Uganda confirmó dos casos (importados de RDC) en Kampala, de los que uno acabó muriendo, y Sudán del Sur realiza exámenes adicionales de laboratorio para confirmar un caso sospechoso reportado por las autoridades del estado de Ecuatoria Occidental, cerca de la frontera congoleña.

La OMS declaró el pasado domingo el brote como "emergencia de salud pública de importancia internacional", aunque considera "bajo" el riesgo global de epidemia.

Diferentes países africanos han reforzado los controles sanitarios, mientras la agencia de salud pública de la Unión Africana (UA) y la OMS están movilizando recursos para atajar el brote.

Se trata del decimoséptimo brote registrado en la RDC desde que se detectó el virus por primera vez en 1976.

El virus del Ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas.

Según la OMS, el virus presenta una tasa de mortalidad media de entre el 25 % y el 90 %.