Rusia advierte a Armenia que también ha detectado problemas con frutas y verduras

"El asunto es que no sólo tenemos problemas con las flores, sino también con frutas y verduras", dijo Serguéi Dankvert, jefe del Servicio Federal de Vigilancia Veterinaria y Fitosanitaria de Rusia (Rosseljoznadzor), en la televisión pública.

Dankvert llamó la atención de los problemas con las importaciones armenias hace un mes, justo después del enfrentamiento verbal en el Kremlin entre Pashinián y el presidente ruso, Vladímir Putin, en el que el primero aseguró que Armenia es "un país democrático" que no admite presiones de Moscú.

Rosseljoznadzor, que ordenó esta semana la prohibición de las importaciones de flores armenias, dijo haber detectado desde principios de año 135 casos de infracciones entre casi 100 millones de flores importadas del país caucásico.

Por ello, decidió prohibir la importación "para la defensa del bienestar fitosanitario y el potencial exportador de Rusia", medida que estará en vigor hasta que concluya el análisis de los resultados de la inspección.

Recientemente, el organismo de defensa del consumidor en Rusia, Rospotrebnadzor, suspendió la venta e importación del agua mineral armenia Dzhermuk por motivos sanitarios.

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Dicha táctica ya fue empleada en el pasado por las autoridades rusas en relación con el agua mineral georgiana Borjomi o el vino moldavo.

Pashinián restó importancia hoy en rueda de prensa a dichas medidas y descartó que Ereván pueda implicarse en una "campaña antirrusa", aunque subrayó que en el caso del conflicto ucraniano, Armenia no es aliada de Rusia.

El portal independiente The Insider publicó este martes una investigación en la que denunció que tras los fracasos de Moldavia y Hungría, el Kremlin ha decidido concentrar todos sus recursos en influir en Armenia.

El medio vinculó a la oposición armenia con los servicios de inteligencia rusos y defiende que numerosos agentes, incluidos militares, fueron enviados a Ereván con el objetivo de avivar la propaganda rusa e interferir en las decisiones políticas del país.

Esto fue negado esta semana por el Ministerio de Exteriores ruso, que las calificó de "mentiras descaradas y una provocación orquestada para ejercer presión psicológica sobre los diplomáticos rusos e intimidar al público armenio antes de las elecciones".

Putin ha pedido a Armenia que celebre un referéndum para decidir de una vez por todas si quiere ingresar en la Unión Europea (UE) o permanecer en la Unión Económica Eurasiática liderada por Moscú.

Adujo que ese "divorcio civilizado" permitirá evitar lo que ocurrió en Ucrania, donde la decisión del gobierno prorruso de renunciar a firmar un Acuerdo de Asociación (2013) con la UE provocó una revolución en Kiev y, posteriormente, una sublevación armada fomentada por Moscú en el Donbás.