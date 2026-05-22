Rutte celebra anuncio de más tropas de EEUU pero Europa debe reducir dependencia

"Acojo con satisfacción el anuncio (…). Pero seamos claros: la trayectoria que seguimos es una Europa más fuerte y una OTAN más fuerte, asegurándonos de que, con el tiempo, paso a paso, dependamos menos de un único aliado, como hemos hecho durante tanto tiempo, que es Estados Unidos", indicó Rutte a la prensa a su llegada a una reunión de ministros aliados de Exteriores.

Rutte afirmó que esa reducción de la dependencia que actualmente tienen los aliados europeos permitirá también a Estados Unidos "tener la posibilidad y la opción de orientarse más hacia otras prioridades, que también redundan en nuestro interés".

El ex primer ministro neerlandés indicó que los mandos militares de la Alianza "están ultimando todos los detalles" tras el anuncio de que Estados Unidos desplegará más tropas.

El presidente estadounidense, Donald Trump, reculó y anunció el jueves el despliegue de 5.000 soldados en Polonia una semana después de haber cancelado el envío previsto de 4.000 efectivos a ese país y en medio de sus críticas a los aliados europeos por su postura en la guerra contra Irán.

Previamente, Trump había confirmado el repliegue de 5.000 soldados de sus bases en Alemania en un gesto que se interpretó como una respuesta a unos comentarios del canciller alemán, Friedrich Merz, sobre que EE. UU. estaba siendo "humillado" por Irán en las negociaciones para encontrar una salida al conflicto.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"La tendencia es que los aliados europeos están aumentando su gasto", recalcó Rutte, y destacó los avances de diferentes países aliados para alcanzar el gasto militar del 5 % de su PIB en 2035.

Según dijo, esto es necesario "no solo para equiparar lo que gastan los Estados Unidos, sino también para asegurarnos de que contamos con lo necesario para garantizar nuestra defensa frente a nuestros adversarios, incluidas nuestras amenazas a largo plazo, que es Rusia".

Además, dejó claro que Estados Unidos "desempeñará un papel clave en Europa en lo que respecta a lo nuclear, pero también en lo convencional".

"Lo que verán en los próximos tiempos es un proceso paso a paso en el que los europeos se implicarán más, lo cual es realmente importante -los estadounidenses lo reconocen-, y dentro de ese proceso siempre habrá, por supuesto, decisiones y anuncios que forman parte de una trayectoria a más largo plazo", concluyó.