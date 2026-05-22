Sanidad española estudia medidas para garantizar la seguridad en el amistoso Congo-Chile

Así lo aseguró este viernes el secretario de Estado de Sanidad del Gobierno español, Javier Padilla, en declaraciones a los medios en un desayuno informativo en el que se le preguntó por las condiciones en las que se desarrollará el citado encuentro en la Línea de la Concepción (sur de España).

Lo hizo poco después de que el Gobierno de RDC haya elevado a más de 670 los casos sospechosos y a 160 las muertes sospechosas a causa del brote de ébola en la provincia de Ituri; por laboratorio, se han confirmado 64 casos y seis fallecidos.

Ante esta situación, que ha llevado a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a declarar la Emergencia de Salud Pública Internacional, Padilla recordó que la selección de fútbol de RDC ha cancelado sus entrenamientos de preparación para el Mundial de Fútbol de 2026 en la capital, Kinsasa, para trasladarlos a Bélgica, y jugará los partidos amistosos que tiene previstos en Europa, incluido el de Cádiz.

La selección, clasificada para la cita de Estados Unidos, México y Canadá, tiene programados dos encuentros amistosos: el 3 de junio en Lieja (Bélgica) contra Dinamarca; y el citado contra Chile en España.

“Una de las cosas que estamos viendo es cuál va a ser el tránsito del equipo de la República Democrática del Congo, habrá que ver cuáles son los controles que se establecen, cuál es el tiempo que van a pasar ahí y, posteriormente”, y en base a cómo evolucione el brote de aquí a entonces, "se tomarán medidas para garantizar en todo momento que no hay un ápice de inseguridad".

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"Sanidad Exterior está ya pendiente del asunto para establecer las medidas que sean necesarias”, incidió.

La FIFA por su parte, mantiene estrecho contacto con la Federación de Fútbol de la RDC (FECOFA), para garantizar que se informe a su selección sobre todas las orientaciones médicas y de seguridad.