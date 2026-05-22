Singapur ahorca a un hombre por narcotráfico y ascienden a 12 las ejecuciones este año

En un breve comunicado, la Agencia Antinarcóticos de la isla (CNB, en inglés) indicó que el último ejecutado -cuya identidad no fue revelada- contó con representación legal en todo momento y que sus peticiones de clemencia fueron denegadas por las autoridades, como suele ocurrir en estos casos.

"La pena capital se impone únicamente para los delitos más graves, como el tráfico de cantidades significativas de drogas que causan daños muy graves, no solo a los consumidores, sino también a sus familias y a la sociedad en general", reiteró la CNB.

El país contempla la pena de muerte a partir de un mínimo de 500 gramos de tráfico de marihuana y 15 gramos de heroína, en procedimientos que organizaciones no gubernamentales y activistas tachan de opacos.

La CNB informó de la ejecución de un malasio de 47 años de edad el sábado pasado, seguido por otro ahorcamiento registrado el jueves, cuando un singapurense de 32 años se convirtió en el undécimo ejecutado del año.

Los ahorcamientos, el método que emplea la próspera isla asiática, aumentaron en Singapur en 2025 -15 confirmados por las autoridades, mientras las ONG hablan de 17-, superando el récord previo del que tienen constancia grupos, entre ellos Amnistía Internacional (AI): 13 en 2003.

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La isla, gobernada de manera semiautocrática por el Partido de Acción Popular (PAP) desde su independencia en 1965, suele defender las ejecuciones como una manera de mantener seguro el país y afirma que son disuasorias para el consumo de drogas, sin apoyarse en datos, mientras la ONU y ONG denuncian el procedimiento y su opacidad.