Spears hablaba de forma errática y tenía cambios de humor drásticos cuando fue detenida

Según extractos del informe policial, publicados por el diario New York Times, el estado de ánimo de Spears "pasó de ser desafiante y agitado, a extravagante y dócil".

La cantante fue detenida el pasado 4 de marzo en el condado de Ventura, California tras conducir de manera errática.

Durante las pruebas para evaluar su estado los policías indican en el informe que hablaba en ocasiones con voz infantil o distintos acentos, -"en ocasiones parecía hablar con acento británico"- y desviaba la atención a temas sin relación con las pruebas que le estaban haciendo.

Cuando Spears, de 44 años, fue detenida ofreció una comida en su casa a los agentes e insistió en que solo había tomado una mimosa seis horas antes, según el informe y los videos obtenidos por People.

"Probablemente podría beber cuatro botellas de vino y cuidarlos. Soy un ángel", dijo la cantante, señalando que consideraba su nivel de embriaguez un "cero" en una escala del 1 al 10. Spears se declaró posteriormente culpable de un cargo menor de conducción temeraria relacionada con alcohol y drogas.

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La cantante fue detenida tras conducir haciendo eses entre dos carriles y después de que varios conductores avisaran a la policía.

“Te hemos parado porque ibas zigzagueando entre dos carriles”, le dijo un oficial, según las imágenes difundidas. Spears respondió disculpándose y alegando que estaba utilizando el teléfono móvil.

Los agentes encontraron en el vehículo un vaso de vino vacío y pastillas de Adderall sin prescripción médica. La cantante explicó a los policías que consumía Prozac y Lamictal, y reconoció que también tomaba Adderall para mantenerse “animada”.

En las imágenes de vídeo difundidas por People, la cantante trató de mostrarse amistosa con los agentes. “Podéis venir a mi casa, os prepararé comida o lasaña o lo que queráis. Tengo piscina”, dijo.

Al principio Spears se negó a bajar del coche pero finalmente accedió. Las pruebas de alcoholemia realizadas registraron tasas de 0,05 % y 0,06 %, valores que se encuentran por debajo del límite legal en California, aunque las autoridades sostienen que el consumo combinado de sustancias afectaba igualmente a su capacidad para conducir.

Cuando los agentes le solicitaron acudir al hospital para realizar un análisis de sangre, Spears reaccionó con hostilidad, según el informe policial.

Según recoge el New York Times, en una de las grabaciones, ya dentro del coche patrulla y entre lágrimas, la cantante protesta por el trato recibido. “Están siendo malos conmigo. Me están mintiendo”.

La detención de Spears pone de nuevo pone el foco sobre la situación personal de la cantante, cuatro años después de que su tutela judicial terminara tras una intensa campaña impulsada por sus seguidores bajo el título 'Free Britney'.